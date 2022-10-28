年度最大旅遊盛事「2022 ITF台北國際旅展」將於11月4日至7日登場，宜蘭力麗威斯汀度假酒店（攤位編號I1103）推出住房、餐飲與休閒等多項超值優惠，其中原價19,635元「豪華／精選客房 一泊一食平日住宿券」直接下殺3.6折，ITF旅展價僅需7,200元；同時提供多項滿額贈禮與刷卡禮優惠，無論是體驗溫泉風呂，抑或品味美食佳餚，計劃年度出遊可撿便宜挑好康。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店2022 ITF滿額贈禮包括：滿15,000元（含）以上，加贈知味西餐廳平日單人晚餐券乙張。滿30,000元（含）以上，加贈三張知味西餐廳平日單人晚餐券及品牌旅行袋四件組乙份。滿50,000元（含）以上，加贈五張知味西餐廳平日單人晚餐券、品牌旅行袋四件組乙份及限量品牌吉祥物玩偶乙對。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店採現代簡約的東方禪風空間，營造靜謐雅閑的度假氛圍。擁有獨立式的全天然開放空間，85間客房搭配六間獨棟泳池Villa別墅，給予入住賓客靜享度假時光。酒店溫泉水質清澈透明屬於碳酸氫鈉氯化泉，是蘭陽十八景之一，更是俗稱的「美人湯」。酒店設有「知味西餐廳」將在地食材與國際美食結合，提供餐檯全區美食Buffet料理；「舞 日本料理」源自江戶時代的獨特宴客菜餚，呈獻原汁原味的會席料理；「CAFE LOUNGE」供應輕食及下午茶，提供休閒度假與放鬆時刻選。