《月彎下的祝福》展出中，藝術家教學編織藤球。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

《月彎下的祝福》在中埔鄉穀倉農創園區展出。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣「中埔鄉穀倉農創園區」是阿里山公路上的熱門新景點，正展出縣政府舉辦「2022再。嘉義鄉村藝術行動」之大型裝置藝術作品《月彎下的祝福》，吸引遊客拍照打卡；而民雄陸橋公共藝術評選出3件作品，下周一決選。

「中埔鄉穀倉農創園區」由廢棄穀倉活化轉型，提供多元服務，園區內有座早期貯存稻米種子的八角穀倉，獨特的水泥磚造建築外觀，十分吸睛，《月彎下的祝福》由藝術家與村民共同創作，帶入地方產業特色，在八角穀倉前展出，呈現創新及在地情感。

中埔鄉出產檳榔，全台聞名，阿美族藝術家伊祐．噶照以檳榔為主題，用漂流木當素材，切割出作品主體，結合藝術家蘇冠印及陳明鈺利用海邊的藤枝，帶領頂埔村民創作藤球，再用檳榔葉鞘獨特的造型創作面具。

因而《月彎下的祝福》呈現月彎造型的葉鞘，連接結石累累的綠色寶石，小小的一顆「檳榔」成為村民集體記憶的「文化膠囊」，也乘載對社區的祝福與展望。

另外，配合嘉義縣民雄陸橋改建，縣府與民雄鄉公所去年10月開始辦理民雄意象公共藝術設置計畫案，經費約1200萬元來自陸橋改建工程案600萬元、縣府加碼補助600萬元，經公開徵選、評選出前3名《民雄之心，動了》、《珍珠愛打貓》、《民雄印象》等作品。

28日民雄鄉公所前展示這3件作品，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、縣議員林秀琴、林淑完

、黃芳蘭、林于玲等人聽取團隊介紹作品。民雄鄉公所表示，作品模型即日起至30日在民雄車站2樓展覽，供民眾閱覽，31日由9位評審決選。