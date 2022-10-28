同安國小的孩子們會跑到開心農場抓菜蟲，接著細心呵護養成紋白蝶。（謝佳潾攝）

同安國小的孩子們會跑到開心農場抓菜蟲，接著細心呵護養成紋白蝶。（謝佳潾攝）

同安國小的孩子們會跑到開心農場抓菜蟲，接著細心呵護養成紋白蝶。（謝佳潾攝）

一講到菜蟲，菜農無不憎恨，但在同安國小卻變成寶，每節下課孩子們都跑到開心農場抓菜蟲，接著細心呵護養成紋白蝶，期間會擔心幼蟲吃到有毒的菜，童言童語中透露食安觀念，隨後放飛蝴蝶成了校園無可取代的美景，彷彿置身蝴蝶小學。

俗話說，「花若盛開，蝴蝶自來」，這句話用來形容同安國小最適合不過，同安為發展食農教育，特別在校內開闢開心農場，多年來栽種不少花花草草、蔬菜水果，但最近才營造出蝴蝶氛圍並衍生出養菜蟲風氣，雖然這些不在一開始的計畫中，但成果意外驚人。

四年級導師鄭莉雯家中種有柑橘科植物，某天她發現有無尾鳳蝶、鳳蝶在植物上產卵並成幼蟲，今年9月開學時，她便帶著3隻幼蟲到校給學生看，起先有小朋友感到害怕，但不久後看見幼蟲結蛹又覺得新奇，隨後直擊蝴蝶破繭而出充滿感動，放飛蝴蝶時更是掀起全校轟動，同安就此掀起養蟲風氣。

鄭莉雯指出，班上很多小朋友看到幼蟲變成蝴蝶後，都爭先跟她要幼蟲養，後來他們發現校園有棵檸檬樹也有卵及幼蟲，便每節下課都到檸檬樹觀察，同時他們也開始注意起校園的蝴蝶種類，積極想了解牠們是從何而來，蝴蝶對學生而言，不再僅是美麗的象徵，而是探索的吸引力。

為此，菜蟲在同安國小成了寶。鄭莉雯說，當孩子們得知每天在開心農場上飛舞的紋白蝶是菜蟲演變而來後，幾乎天天抓菜蟲回家細心呵護，還有孩子問家長，「菜蟲要吃菜，但若菜有農藥，蟲吃了會不會死掉」，童言童語逗樂父母，但也可以從中感受到，食安觀念在孩子心中扎根了。

鄭莉雯開心道，從養蟲到放飛蝴蝶的過程中，可以看到小朋友自發性學習的成效有多好，其實她沒教過蟲卵的樣子，是他們自己觀察來的，且幼蟲小至0.5公分又有保護色，孩子們能找到牠們，可見心思多細膩與專注，近期學校出現樺斑蝶，學生們更加興奮了。