28歲的曼城後衛門迪（Benjamin Mendy）近年捲入多起強姦案，今日法院繼續開庭受審，門迪過去陸續遭7項強姦罪、1項強姦未遂罪及1項性侵罪指控，這些犯行全都發生在2018-21年期間，涉及多達6名女子，而門迪一如往常的否認全部犯行，對於其中1名4號女子的控訴，門迪則堅稱遭到女方挑逗，2人是合意發生性行為。

門迪強姦案原本預計在上周開始審理，只不過由於2名陪審團成員感染新冠病毒因此暫緩，而該案的共同被告人馬圖里（Louis Saha Matturie）對於6項強姦罪及3項性侵罪也是全盤否認。

根據《曼徹斯特晚報》指出，被害人4號女子稱自己在去年7月遭到門迪強姦，而門迪則說2人是出於自願而發生性關係，門迪表示雙方是在遭指控前才首次見面，立即就陷入了曖昧狀態，女方甚至毫不避諱掀起裙子將屁股露出，試圖向門迪調情，「她說她想要更加了解我，想和我建立一段關係，我已經表明對這段關係不感興趣，她還阻止我離開，然後我們就開始接吻。」

門迪指出他們是自願發生性行為，並強調4號女子是個熱情如火的性愛對象，當晚雙方又再次碰面之後，所有行為都是非常友善的，隨後卻遭到4號女子的強姦指控。而除了4號女子外，根據先前的審判內容，門迪還曾在自家豪宅強上1名正值生理期的17歲女子，深陷多項強姦案的門迪，看來職業生涯已經在此提前結束。