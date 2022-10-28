前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開與她的合照，懲戒法院一審認定丁只有行為放蕩輕率無性騷擾，將他判決撤職並停止任用2年，監察院上訴後，二審加重改判撤職並停止任用3年確定。對此，丁允恭在臉書表示「感到憤怒與遺憾」，丁允恭妻子蔣婕妤也轉發丁的文章並喊話「我老公是清白的」，隨後更PO出婚紗照表示「選擇以幸福回擊」。

丁允恭性騷擾一案，二審加重改判撤職並停止任用3年確定。對此，丁允恭表示，對於懲戒法院二審所做出的判決及其理由「感到憤怒與遺憾｣，並深覺司法體系的缺乏公平正義，以及法官道德勇氣的缺乏。一審所做出的判決，正確地指明他的行為並無性騷擾，可見二審的判決並不具有廣泛的共識性，也是一個有爭議的判決。

丁允恭表示，關於他在辦公室的不當行為，在調查與訴訟中他坦承不諱，也因此斷送了20多年以來的職涯，人生在中年重頭開始，感到特別辛苦，但他知道這是自己的感情生活不符合社會的期待的代價，應該承受。然而關於他所沒有的罪刑，也要為了自己的清譽捍衛到底，對於所謂性騷擾的指控，他絕不接受。基於該案二審判決的不公不義，丁允恭說他將研議提起再審與憲法訴訟，針對性騷擾防治法第二條，聲請大法官的統一解釋，讓對「性騷擾」的法律解釋不得恣意擴張，以保護善良的公民，求取社會的公平正義。

蔣婕妤也轉發丁允恭文章，並表示法律不是尋求正義的地方，今天很深刻的感受到了。「對於我丈夫的追殺我疲憊不堪，但我永遠相信，不對，不需要相信，因為事實就是事實，我老公是清白的」。蔣婕妤隨後也PO出數張婚紗照，並表示除了絕對的力挺老公做的任何決定，也學會一件事，比起摧殘自己的身體讓惡人得逞，「我選擇以幸福回擊」。蔣婕妤提及，婚紗照拍好了，這次邀請還願意挺他們的朋友，在明年2月11日（六）中午，一起見證他們的幸福。