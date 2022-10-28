桃園市專勤隊日前執行4波查緝勤務，查獲60名非法雇主、失聯移工、逾期外僑及非法打工的合法移工共60人。（桃園市專勤隊提供／陳夢茹桃園傳真）

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊日前執行非法外人查察，針對數個民眾檢舉地點進行4波查察勤務，其中有人躲入草叢內、有人拔腿狂奔，但都不敵幹員追捕，查獲3名非法雇主、44名失聯移工、10名逾期停留外僑及3名非法打工的合法移工，60人全部依法帶回調查，將持續追查非法雇主及仲介的行政和刑事責任。

專勤隊表示，26日清晨執行4波專案查緝，之所以能將失聯移工順利查處到案是因為事前有先掌握非法移工工作地點及連日勘查，不過礙於工地查處充滿危險性，往往在查捕時易造成執勤人員受傷，為此這次採取「口袋戰術」，先將失聯移工驅離工地，轉往安全地帶後，再逐案進行清查。

專勤隊指出，查緝過程中失聯移工見專勤隊幹員到來，為了躲避追捕紛紛鳥獸散，甚至有人包裹於草叢內，想隱身躲過查緝，另有人躲在香蕉樹旁偽裝樹人，還有人往相鄰農地拔腿狂奔，所幸專勤隊幹員細心追捕，事前早做好縝密的規畫，先於工地四周預先部署人力，順利將四處竄逃的14名逾期外人全數查獲，全案調查後依入出國及移民法及就業服務法偵辦。

桃園市專勤隊隊長荊少安說，外籍移工是國內產業界及家庭的好伙伴，在台的權益應給予最大的保障，而非法移工除了喪失居留權外，也少了參加勞健保的權利。未來專勤隊會持續針對轄內可能藏匿非法移工的處所不定期執行擴大查處專案，並向上究責，再次呼籲國人切勿僱用非法移工，倘若有發現任何非法移工的行蹤，也可以向各地專勤隊提出檢舉，受理單位除了對檢舉人的身分絕對保密外，絕對會積極查處、絕不寬貸。