遠雄集團創辦人趙藤雄等人因涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等，2017年遭台北地檢署起訴，並具體求刑24年；台北地院28日判決趙藤雄判刑7年，北檢表示，北檢將等收到判決書後，再研議是否提起上訴。

至於前台北市財政局長李述德，檢方求刑10年，台北地院判刑9年，另新北市議員周勝考，檢方求刑10年，北院亦判刑10年，不過由於周男偽造會議紀錄等部分獲判無罪，檢方也將在收到判決書後，再研議是否上訴。