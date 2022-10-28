亞馬遜表示，年底假期旺季銷售成長將會趨緩，並警告通膨將影響消費者以及企業支出意願，本季財測更遠遜於預期，令華爾街大失所望，受此打擊，盤後股價聞訊重挫12％，市值蒸發約1,400億美元，大約跌掉了一家摩根士丹利或網飛（Netflix）的市值。

亞馬遜周四盤後股價失守100美元關卡，僅達96.84美元，市值也跌破1兆美元，為2018年以來首見。

這家電商巨擘周四公布財報，第三季（7到9月）營收達1,271億美元，接近分析師預估的1,275億美元。

亞馬遜近幾個月不斷對抗宏觀經濟的逆風因素，為了提振業績，今年打破慣例舉辦了兩次會員日。然而展望前景，亞馬遜並不太樂觀．財務長Brian Olsavsky表示，該公司正面臨經濟成長趨緩的挑戰，「我們看見人們的預算緊縮、通膨與能源成本居高不下。和多數企業一樣，我們已準備好迎接成長放緩的階段」。

他指出，歐洲消費者的花費尤其縮水，主要是受到烏克蘭戰爭以及高燃料成本的影響。亞馬遜海外事業第三季營運虧損由去年同期9億美元擴大至25億美元。

亞馬遜預期本季營收約1,400億到1,480億美元，遠遜於分析師估的1,550億美元，令投資人大感失望。該公司提到外匯因素是一大衝擊，更提到各地的營運獲利可能介於零到40億美元之間，反映零售業視為全年重頭戲的假期購物季，恐怕因經濟前景不明而使得買氣大受波及。