聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，執行長蔡力行坦言，2022年對半導體產業來說充滿不確定性挑戰，全年營收將低於原先預期，但營收、獲利仍會創歷史新高，展望第四季，聯發科預計單季營收將季減16%~24%，毛利率落在48.5%±1.5%。以聯發科第四季預估推算，聯發科全年營收年增落在11~13%，較先前預期的17~19%下修。

聯發科預期第四季營收以美金對台幣匯率1比31.5計算，將在1080億至1194億之間，與第三季相比，下降約16%至24%，與去年相比，約減少7%至16%。營業毛利率預估將為48.5%±1.5%，費用率預估將為31%±2%。

蔡力行表示，2022年對半導體產業來說，有許多無法預期的國際事件、地緣政治的不利影響以及總經不確性，儘管全年營收低於原先預期，在這困難的市場環境下，聯發科依舊會在今年創下全年營收、獲利新高，雖然無人能避免短期的不利因素，但聯發科會謹慎地管理獲利能力，並策略性配置資源以支持中長期的成長，相信數位轉型的結構性成長趨勢依然穩健。

蔡力行強調，雖然無人能避免短期的不利因素，但相信數位轉型的結構性成長趨勢依然穩健，聯發科會透過早期投資關鍵技術持續強化市場地位，善用競爭優勢拓展運算、5G、有線及無線連網在各類人工智慧、車用及工業等領域的市場機會。