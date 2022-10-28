北市「北投賴氏祖厝」28日舉辦開幕活動，總共投入近2400萬元經費修復活化，將透過文創及藝術活動，賦予歷史建築新生命。（文化局提供／張芷瑜台北傳真）

見證洲美地區發展，北市擁有百年歷史的「北投賴氏祖厝」28日舉辦開幕活動，總共投入近2400萬元經費修復活化，開幕期間特別邀請旅遊畫家簡文仁展出油畫作品，預計展出一個月，文化局表示，營運團隊將透過文創及藝術活動，同時結合食農教育，賦予歷史建築新生命。

「北投賴氏祖厝」位於北投區福星公園，約建於1915年，並於2006年登錄為歷史建築，建物為紅磚造一層樓，屋頂為兩批水斜屋頂，正門入口有凹壽設計，及疊澀出簷，並有傳統式磚百葉，周圍有古井、龍眼樹，形成完整歷史意象，是本區少數原貌保存墾拓時期的見證。

文化局副局長田瑋表示，調查後祖厝正身有100多年歷史，其泥塑的門額、凹壽、出簷等特色，是傳統標準的閩南式建築，有人說紅磚屋南部很多，但今日留下的這棟是台北市洲美地區唯一一棟，可窺見洲美地區從凱達格蘭族一直到賴氏祖先的開發軌跡，是重要文化傳承地點。

文化局表示，北投賴氏祖厝是「老房子文化運動計畫」第21處開幕營運的文化資產，此次開幕期間特別邀請旅遊畫家簡文仁展出油畫作品，因妹妹嫁到北投賴家，曾以油畫記錄下昔日賴氏祖厝的身影，讓展覽別具意義。

文化局與營運團隊共投入近2400萬元經費，修復賴氏祖厝正身及右側護龍，也保留庭院古井、龍眼樹、老榕樹等生活特徵，營運團隊影拾文創董事長蕭繡敏表示，未來將結合歷史建築打造文創市集，右側護龍空間，則會有繪畫手作課程，或找咖啡廳、輕食店進駐，並有規畫小菜園，推廣食農教育，並創立「心田居」文創品牌，讓民眾穿梭於歷史與藝文中。