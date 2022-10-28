菲律賓攝影師阿卡揚（Ezra Acayan）搭機在南沙群島上空拍攝的高解析度照片顯示，中方在這些南海人造島上，廣建了雷達設施、機場和海軍砲台等，還有其他建築與結構。

據《動力》（The Drive）網27日報導，華陽礁的近照顯示，在一連串逐步增高上的塔上有砲台，後面有雷達支援，而高聳的雷達可以有較好的瞄準線。島上看來裝設了730/1130型近迫武器系統（CIWS），以及H/PJ76 76mm多用途機砲，以防巡弋飛彈、戰機，無人機和接近人造島的艦艇威脅。

此外，島上還能看到裝在車載相控陣雷達，還有各式物體以迷彩防水帆布覆蓋。主建築有圓頂和天線，並有類似甲板的延伸部分，上面也有些被覆蓋的系統。

而有好幾張照片顯示，永暑礁上有完成的機場，而跑道兩側是機庫，以及一座頂部有天線罩的大塔。從兩張照片中可以看到，永暑礁的滑行道上停了1架經常在相關區域往來的空警-500預警與管制機，同時島上還有些較高大的機庫和一些較小型的戰機機庫。

China’s Manmade Island Fortresses Like You’ve Never Seen Them Beforehttps://t.co/oyGvIzZ8DO — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2022

至於在美濟礁上，則有全尺寸跑道與機場，而機庫內似乎停了運-9中程戰術運輸機，或是4引擎渦輪螺旋槳飛機。從這些照片看來，機場相當大，在緊急作戰時，可以容納從戰機到轟炸機等數十架軍機。