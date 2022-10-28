花蓮縣府去年編列1800萬元要辦路祭法會，引發民眾批評，縣府最後撤案。無黨籍議員楊華美今天總質詢再度關切宗教預算，她提出數據，花蓮今年宗教預算編列額度「全國第一」，比首都台北市還高出2倍之多，「花蓮被稱觀光大縣，我想應該改成宗教大縣」，希望縣府適可而止；縣府代理秘書長饒忠說，宗教信仰為心靈層面，不能用預算多寡來衡量，但縣府尊重各種不同意見。

縣議員楊華美提出各縣市宗教預算比較，以最近4年來看，花蓮縣2019年編4850萬、2020年6000萬、2021年是7039萬、今年2022年的8437萬元扣除路祭1800萬元後仍有6000多萬，明年度預算則是6300萬元，不但高於鄰縣宜蘭及台東，甚至是六都中資源人口最多的台北市的2倍。楊華美說，大家稱花蓮是觀光大縣，「是不是應該改成宗教大縣了！」

楊華美說，花蓮每年花大筆經費在五教合一、遶境祈福、補助宗教團體，還記得111年的路祭預算，要花1800萬讓交通事故的亡魂得以安息。

她說她個人也是有信仰，但信仰是心誠則靈、尋求個人心靈的平靜。但為了宗教業務，縣府有需要花錢花到全國第一？這不是民眾所樂見的，也絕非靠這些宗教支出就可以預防的。她呼籲縣府應把經費花在刀口上。

縣府代理秘書長饒忠說，1800萬元路祭引起不同意見，縣府為表達尊重已經撤案，至於每年編列預算，大宗為五教合一、遶境祈福，以及每年宮廟祈福行程等，祈求縣運、縣民順遂，花蓮繁榮安定、風調雨順，能讓民眾感受到心靈慰藉。

饒忠認為，宗教信仰屬心靈層面，無法用預算多寡來衡量，但強調會尊重各方不同意。