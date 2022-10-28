特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）週四晚間完成440億美元（新台幣約1.4兆）推特收購案交易，包含推特現任執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）在內的多名高層隨即被開除。根據外媒報導，馬斯克開除推特高層得付出高額資遣費，其中3人總共可以獲得超過2億美元（折合約65億台幣）的補償。

綜合外媒報導，推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、首席財務長西格爾（Ned Segal），以及法律政策、信託與安全領導主任蓋德（Vijaya Gadde）都被馬斯克解雇，監管文件顯示，這3人擁有「金色降落傘」（Golden Parachute）條款，馬斯克總共必須支付他們超過2億美元。

報導指出，阿格拉瓦爾、西格爾和蓋德共持有推特約120萬股，馬斯克將向3人購買市值約6500萬美元的股份。條款也規定，3人被資遣將可獲得市值共1.196億美元的股票，其中執行長阿格拉瓦爾可拿到5600萬美元最多。

此外，3人還能拿到1年的薪水以及健康福利做為補償，2021年阿格拉瓦爾基本年薪62.3萬美元，西格爾和蓋德則是60萬美元。總結來說，馬斯克必須支付總共超過2億美元給這3人。