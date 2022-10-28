口湖鄉公所幾個月前租賃成龍納骨塔前空地給綠能業者施作太陽能設施，空地上遍插著基樁，鄉民質疑破壞祖先風水。近百名民眾今（28日）到鄉公所、鄉代會陳情。（民眾提供）

口湖鄉公所幾個月前租賃成龍納骨塔前空地給綠能業者施作太陽能設施，空地上遍插著基樁，鄉民質疑破壞祖先風水。（本報資料照片）

口湖鄉公所幾個月前租賃成龍納骨塔前空地給綠能業者施作太陽能設施，空地上遍插著基樁，鄉民質疑破壞祖先風水。近百名民眾今（28日）到鄉公所、鄉代會陳情，公所派總務課長梁晉源出面收受陳情書，場面一度混亂。

口湖鄉長候選人李龍飛帶領民眾到口湖鄉公所拉紅布條表達陳情與抗議，縣議員蔡孟真也到場關切，民眾要求口湖鄉公所出面說明並舉辦公聽會，公所總務課長梁晉源出面收受陳情書，答應林鄉長下周會出面解釋。

抗議民眾見鄉長林哲凌未出面解釋，一度欲強行進入鄉公所，遭北港分局警力攔阻，該活動因未經申請，一行人於是解散。鄉代表會則由秘書李秀蓉收受陳情書。

李龍飛表示，成龍納骨塔廣場打水泥基樁對祖先是大大不敬，釘樁如同破土，拔樁如同撿骨，鄉親曾3度向鄉公所要求舉辦公聽會解釋，但公所均不予理會，才會演變為到鄉公所遞交陳情書。釘樁與拔樁都應慎選吉日舉辦儀式，不能草率，希望鄉公所多聽鄉親的意見，也要求鄉代表會監督鄉公所。

縣議員蔡孟真表示，口湖鄉公所欲在成龍納骨塔欲蓋停車場，除了須經民政處、建設處同意外，尚須經公路處核准，公所是單純做停車場，或欺騙民眾要蓋太陽能設施賺錢，事涉殯葬用地變更，尚須擬定興辦事業計畫呈報用地主管機關核准，不能草率行事。

鄉公所總務課長梁晉源表示，有民眾反映成龍納骨塔戶外塵沙飛揚，公所才打算在空地處整建成停車場上面兼做太陽能板，方便民眾祭祖時停放車輛，公所的美意卻招致鄉親誤解，下周林鄉長將出面說明。

鄉代會秘書李秀蓉表示，鄉代表會未曾接獲鄉公所有關納骨塔前停車場整建文件，何來監督之責。