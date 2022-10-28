里長們也拉布條要求中油總體檢。（洪靖宜攝）

中油大林煉油廠昨晚間發生火警，不少居民全被濃煙及爆炸聲嚇壞。隔了一夜，附近居民仍餘悸猶存，甚至怕到不敢睡，下午中油也針對該火警開記者會說明，地點選在廠區內，但有居民不滿不夠透明，認為中油並沒有拿出誠意，幾名里長也要求中油必須進行總體檢，中油董事長李順欽也親上火線，到廠外向居民鞠躬道歉。

中油大林煉油廠晚間發生火警，強烈的燃燒火光照亮夜空，還有爆炸聲響，也引起引爆當地居民怒火。下午中油也針對該火警開記者會說明，地點選在廠區內的電化教室。廠外有當地鳳林、鳳興、鳳森、鳳源、鳳鳴、龍鳳共6里里長也到場拉起「我要安全不要威脅」、「要求大林廠全面設備總安檢」布條抗議；市議員陳麗娜也與民間團體到場，高喊「拒絕摸頭、長期圍廠」，警方出動大批警力，就怕有突發狀況發生。

「許多里民因此徹夜難眠！」，里長洪富賢說，現在還沒遷村安全還是要顧，但工安事件頻繁，對當地居民生命財產安全造成威脅，因此要求中油整個廠區先停廠再進行總體檢，市府也要落實督導。

但也因為記者會並未開放民眾入內旁聽，也引起部分居民不滿不夠透明化，認為中油並沒有拿出誠意面對，里長們也堅決在外等候。

隨後記者會結束董事長李順欽也親上火線，走到廠外與里長及里民們對話，並且3次鞠躬道歉，他除向里民說明致災可能原因，後續會持續調查，1周內會提出報告。他也承諾第三重油加氫脫硫工場全面停工，沒有設復工期，百姓生命產才安全才是首要考量，後續其他工廠都會進行總體檢，讓居民安心。

至於市議員陳麗娜與居民提出將長期「圍廠」來監督中油，李順欽則回應，要監督有很多種方式，不用採取如此辛苦方式，強調歡迎大家監督中油，雙方你一言我一句，最後未取得共識。