彰化縣政府推動整合式長照衛福大樓二林鎮衛生所新建大樓暨慈均日照中心28日落成。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動整合式長照衛福大樓二林鎮衛生所新建大樓暨慈均日照中心28日落成。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動整合式長照衛福大樓二林鎮衛生所新建大樓暨慈均日照中心28日落成。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動整合式長照衛福大樓二林鎮衛生所新建大樓暨慈均日照中心28日落成。（吳敏菁攝）

彰化縣第一棟整合衛生所、不老健身房、公設民營托嬰中心、親子館及日間照顧中心的創新型綜合長照衛福大樓「二林鎮衛生所新建大樓28日開幕啟用，縣長王惠美表示，這也全國第一棟，縣內類似整合式大樓9棟在興建中，希望將「彰化模式」推廣到各縣市。

王惠美表示，上任後發現衛生所一棟、日間照顧又一棟，就跟衛生局長葉彥伯討論，難道不能做成整合嗎？經衛生局、社會處等相關業處努力，已有9棟興建中，先前國發會到彰化縣訪視，就要求衛福部要以「彰化模式」推廣到各縣市，從小照顧到老。

王惠美表示，二林鎮衛生所原址拆除重建，中央補助4674萬8000元、縣府自籌3519萬4300元，1樓設不老健身房，提供運動處方箋，並有教練教導；2樓是公設民營托嬰中心，由社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會進駐，可收托30位0-2歲嬰幼兒；3樓為育兒親子館，目前由朝陽科技大學進駐，一年服務1萬2000人次；4樓為日照中心由在地慈恩社會福利慈善事業基金會進駐，服務30位失能、失智長輩。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮的老年人口約佔20％，未來中科發展、廠商進駐，將帶動更多人潮，需要很多周邊服務

。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，陸續還有大城、竹塘、芳苑、二林、北斗、員林等將興建完成。此外，縣府向中央爭取「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」51處長照服務據點包括衛生所結合日照中心有4案；衛生所結合日照中心、育兒親子館及托嬰中心有9案；長照中心有2案；長照據點有5案；照管分站有1案；社區活動中心17案；老人文康中心4案；日照中心5案，日照中心結合社會福利場館4案。