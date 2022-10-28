彰化縣第一棟整合衛生所、不老健身房、公設民營托嬰中心、親子館及日間照顧中心的創新型綜合長照衛福大樓「二林鎮衛生所新建大樓28日開幕啟用，縣長王惠美表示，這也全國第一棟，縣內類似整合式大樓9棟在興建中，希望將「彰化模式」推廣到各縣市。
王惠美表示，上任後發現衛生所一棟、日間照顧又一棟，就跟衛生局長葉彥伯討論，難道不能做成整合嗎？經衛生局、社會處等相關業處努力，已有9棟興建中，先前國發會到彰化縣訪視，就要求衛福部要以「彰化模式」推廣到各縣市，從小照顧到老。
王惠美表示，二林鎮衛生所原址拆除重建，中央補助4674萬8000元、縣府自籌3519萬4300元，1樓設不老健身房，提供運動處方箋，並有教練教導；2樓是公設民營托嬰中心，由社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會進駐，可收托30位0-2歲嬰幼兒；3樓為育兒親子館，目前由朝陽科技大學進駐，一年服務1萬2000人次；4樓為日照中心由在地慈恩社會福利慈善事業基金會進駐，服務30位失能、失智長輩。
二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮的老年人口約佔20％，未來中科發展、廠商進駐，將帶動更多人潮，需要很多周邊服務
。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，陸續還有大城、竹塘、芳苑、二林、北斗、員林等將興建完成。此外，縣府向中央爭取「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」51處長照服務據點包括衛生所結合日照中心有4案；衛生所結合日照中心、育兒親子館及托嬰中心有9案；長照中心有2案；長照據點有5案；照管分站有1案；社區活動中心17案；老人文康中心4案；日照中心5案，日照中心結合社會福利場館4案。
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