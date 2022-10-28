聯準會部分官員釋出放緩升息預期，以及有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者撰文指出，聯準會可能考慮縮小12月FOMC會議加息幅度，透露美國升息已來到下半場階段，將視經濟數據調整腳步，債券市場經歷近年罕見的大空頭後，長短天期債券雙雙浮現極佳投資機會，元大投信建議可以留意有收息題材的短天期美債ETF-元大美債1-3(00719B) ，及具潛在資本利得空間的長天期美債ETF-元大美債20年(00679B)，從不同投資取向，提前布局債市反彈機會。

元大美債1-3 ETF研究團隊指出，短天期美債面對的利率風險低，升息對其價格的影響也低，且殖利率由快速升息帶動，元大美債1-3(00719B)所追蹤的ICE美國政府1-3年期債券指數，最新殖利率也來到4.6%水準，展現短天期美債ETF現階段抗震收益特色。

考量通膨離聯準會目標還有一段距離，短期內利率政策大幅翻轉機會低，FedWatch 10/24數據顯示，市場預期聯準會升息至少持續到2023年第一季，終點位於4.75%至5.0%。對於尋求固定息收，又擔心利率風險的投資人，短天期美債ETF是極佳選擇之一，加上資金流入美元帶動美元上漲的趨勢未反轉，短天期美債ETF也同步受惠於強勢美元。

同時，聯準會持續升息以壓抑通膨，今年以來已升息12碼，是1980年代以來最猛的升息力道，對於經濟成長造成壓力，美國財政部長葉倫也公開表示，目前不能排除美國經濟衰退風險，長天期美債ETF的避險功能將被突顯。

國內最具代表性的長天期美債ETF-元大美債20年(00679B)所追蹤的ICE美國政府20+年期債券指數，至10/21最新殖利率達4.5%，且未來還有聯準會轉向寬鬆的資本利得空間可期。

隨著升息逐步進入下半場，美債殖利率已來到相對高檔，長、短天期美債指數殖利率都達到4%以上水準，投資等級公司債指數則甚至有6%以上水準，對於想追求息收的投資人，可以適合納入投資組合。元大美債20年(00679B)今年以來受益人數大增2.3萬人，成長近三倍，為所有債券ETF之冠，買盤即是著眼其兼具避險與收益特性。

利率政策放緩階段適合布局對象還包含投資等級公司債。例如元大AAA至A公司債(00751B)的持債包括跨國電商亞馬遜(Amazon)、美國最大上市石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)、金融巨擘摩根士丹利(Morgan Stanley)等，皆為高信評的知名企業，總持債檔數近300檔，多數債券權重在1%以下，相較持有單一公司債有更好的風險分散性；元大投資級公司債(00720B)的持債信評則在BBB以上，兩檔ETF追蹤指數殖利率分別為5.9%與6.7%。

表、元大投信規模前三大債券ETF