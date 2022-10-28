「九九峰氦氣球樂園」開工動土，林明溱偕許淑華等來賓，共同持鏟種植1棵黑松樹。（楊靜茹攝）

「九九峰氦氣球樂園」開工典禮上，立委許淑華種植黑松樹並掛上祈願卡紀念。（楊靜茹攝）

「九九峰氦氣球樂園」開工典禮上，南投縣長林明溱種植黑松樹並掛上祈願卡紀念。（楊靜茹攝）

九九峰氦氣球樂園佔地約4.97公頃，規畫主題餐廳、高空體驗、冒險遊憩等區。（楊靜茹攝）

九九峰氦氣球樂園模型圖，全區採低密度開發，預計2025年底完工、2026年初啟用＜每年吸引百萬人次來觀光。（楊靜茹攝）

南投縣政府將斥資6.7億元興建「九九峰氦氣球樂園」，建造全國首創「氦氣球體驗中心」，帶遊客從300公尺高空，俯瞰九九峰群嶺、烏溪流域等壯闊美景，28日舉行開工動土典禮，南投縣長林明溱、立委許淑華等人出席，林明溱說：「氦氣球樂園加上動植物園、草屯手工藝園區，預估每年將吸引百萬人次來觀光，帶來近億元的觀光產值。」

南投縣府觀光處指出，九九峰氦氣球樂園佔地約4.97公頃，規畫婚宴會館、咖啡會館等主題餐廳，「氦氣球體驗中心」提供獨特高空體驗，生活美館販售伴手禮，設置高空樹冠步道、自然環境教育與冒險遊憩場域及停車場，設置20公尺道路連結台14線，降低遊客對社區居民的干擾，預計2025年底完工，再採OT方式委外經營，將成為南投新地標、觀光新亮點。

開工動土儀式在聖義舞獅團的戰鼓聲及祥獅獻瑞表演中揭開序幕，縣府觀光處長陳志賢向來賓及社區居民進行園區開發工程簡報，隨後則林明溱偕許淑華、南投縣議員簡賜勝、唐曉棻、簡峻庭等多位與會貴賓進行持香祈福及動土儀式，並一起為「九九峰氦氣球樂園」石碑揭牌，也共同持鏟種植1棵黑松樹，掛上祈願卡紀念。

「努力了7年多，終於美夢成真。」林明溱說，他上任積極研議開發九九峰園區，經過各的建言、民意代表協助和地方的支持，九九峰氦氣球樂園動工了，相信是觀光新亮點，再串連旁邊的植物園區、九九峰可愛動物園，預估每年將吸引百萬人次來觀光，帶來近億元的觀光產值，勢必吸引業者到草屯投資蓋觀光飯店，加上手工藝園區，盼草屯鎮升格為縣轄市。

許淑華表示，林明溱一直致力找回台14線、中潭公路的觀光榮景，經滾動式檢討評估，深受民眾喜歡的氦氣球樂園終於動工了，相信一定會吸引國內外觀光客爭相搭乘氦氣球，以360度視野眺望九九峰鋸齒狀群峰、烏溪流域等景緻，將來她若順利入主縣府，將在草屯鎮設置轉運中心，串連觀光景點、產業，促進草屯的經濟發展。