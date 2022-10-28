高雄中油大林煉油廠第三重油脫硫工場發生氣爆事件，中油董事長李順欽28日舉辦記者會針對此次工安意外道歉，並說明此次氣爆初步調查結果。李順欽強調，第三重油脫硫工場不會有復工時間表，必須待有100％安全才會復工，承諾會對大林廠實施總體檢，並加強管線設備更新與查核。

中油大林廠火災雖然未造成人員傷亡，但劇烈火勢、爆炸聲響已經嚴重造成民眾恐慌，李順欽28日舉辦記者會，率領高層向大眾鞠躬致歉，李順欽表示，中油將會依規定於1周內提出詳細檢討報告，他也承諾會藉此次教訓實施大林廠總體檢，任何設備、管線只要有安全疑慮就會立即更換、升級。

李順欽指出，大林煉油廠第三重油脫硫工場目前已停工，而復工並沒有時間表，一定要等到絕對安全，才會正式復工。而這次的氣爆初步研判是因空氣式冷卻器通往燃燒塔的管線破裂造成氫氣洩漏，導致火災發生，已請專家協助調查，後續也會請其他專家或勞檢處人員勘查，釐清詳細的事故原因。

中油煉製事業部執行長辛繼勤說明，此次氣爆發生原因疑似是通往燃燒塔的管線破裂所致，火警發生後，工場緊急釋壓，因此造成較大火光，由於外洩物為氫氣，燃燒後並不會產生汙染物，也沒影響其他工場及區外公共管線營運及安全，國內供油無虞，民眾可以放心。