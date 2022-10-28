有些屋主為省去與多家房仲業者聯繫的麻煩，因此售屋時只諮詢一家房仲業者協助售屋。如果該名房仲業者行事誠實正派，那還沒有大問題，但如果不幸委託到黑心房仲，黑心房仲就容易從中隱瞞行情、操弄房價，造成屋主的鉅額虧損。永慶房屋經紀人李敏華曾接觸過一名客戶，險些遭到黑心房仲坑騙，所幸李敏華經紀人以及賴上偉店長及時協助，才幫助客戶挽回超過340萬元的差價！

黑心房仲勸降價 每坪竟比行情低超過10萬！

永慶房屋李敏華經紀人在社區服務時認識一名屋主，他表示自己有一間東區的房子委託其他房仲出售，但是賣了很久賣不出去，最近該名房仲又打電話跟他說屋況不佳，沒人願意看屋，希望他下修單價至80初萬。因此想請李敏華協助估價，看看價格合不合理。

李敏華遂將房屋相關資訊給熟悉該社區的賴上偉店長，賴上偉店長一看就大呼這個價格實在是低到不可思議。賴上偉店長指出，該社區單坪行情座落在90-100萬元，80初萬的單價，比行情低了超過10萬元；若以房屋的34坪計算，幾乎少了340萬元，根本就是賤賣。

永慶誠實服務和團隊聯賣效率 屋主大讚

於是賴上偉店長和李敏華仔細整理該社區每一筆成交資訊，逐筆向屋主說明，也向屋主完整分析房屋優劣勢。他們表示，雖然屋主的房屋屋況較差，但是它位於高樓層又在邊間，有兩面採光的優勢外，也是主流三房格局，一定可以賣到90-100萬元的市場行情。而且永慶房屋獨有的「團隊聯賣」優勢，成交率高達90%，一定能在短時間內幫屋主以市場行情售出。

屋主聽完賴上偉和李敏華的分析後，遂同意委由永慶房屋協助售屋。賴上偉店長和李敏華將房屋仔細清掃整理後，透過永慶房屋的「團隊聯賣」服務，沒幾天就有客戶表達購屋意願。於是房屋在10天內就以每坪92萬元的單價，總價3100多萬元順利成交。屋主大讚永慶房屋不僅誠實提供行情資訊，賣房子也非常高效，還為他挽回至少340萬元的差價。

多方徵詢、比較房仲業者 對消費者才有保障

永慶房屋李敏華經紀人表示，許多不肖的房仲業者為了賺取不當利益，往往先以冷凍行銷的方式，謊稱屋主房屋沒有價值、開價太高，導致沒有客戶願意賞屋，千方百計要求屋主降價出售。等到屋主降價低於市場行情時，再聯手投機客低價購入，並以高價轉手出售，賺取高額差價，使屋主蒙受損失。

李敏華說明，屋主若要避免遭到黑心房仲以冷凍行銷方式坑騙，一定要詢問多家房仲業者，請房仲提供完整成交行情、行銷策略規劃、以及相關消費者保障和服務，最後再選擇誠實的房仲業者為自己服務，才能保障自己的權益。

為保障消費者權益，永慶房屋不只提供具有完整成交行情的「誠實房價報告書」，還推出「真房價保證」，宣示不與投機客合作，若未落實相關誠實服務，最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費。另外永慶房屋更有「團隊聯賣」制度，只要委託一人服務，便有百店協助售屋，讓賣房更高效！