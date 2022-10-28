HOOK（右）點外送愛給小費，逢年過節最高給到200。左為哈哈台主持人蓋瑞。（哈哈台提供）

知名YouTube頻道「哈哈台」首次報名即入圍第4屆走鐘獎「訪到心坎獎」和「剪輯獎」2項大獎，將與陶晶瑩、黃明志、阿翰、理科太太與Dcard同台較勁，爭奪新媒體網路創作者「走鐘獎」的殊榮，此外，哈哈台並受LINE VOOM之邀擔任紅毯花絮影片街訪，將採訪阿翰、HOOK、阿卡貝拉、呱吉（邱威傑）團隊的小助理采翎與東燁。

仿照台灣三金規格獎項所舉辦的2022年第4屆「走鐘獎」將於明（29日）隆重登場，短短3年間，已成為YT頻道界的最高榮譽，本屆預計頒發「哈哈哈哈獎」、「有夠烙賽獎」、「潛力新星獎」等15個獎項。

台灣街訪第一品牌「哈哈台」第一次報名，就入圍了內容類「訪到心坎獎」與技術類「最佳剪輯獎」2項大獎。將與綜藝主持一姊陶晶瑩的「wow桃姐」、因九天玄女掀起熱潮的「阿翰po影片」、大馬時事梗創作鬼才黃明志的「Namewee」、歷經婚變風波後屹立不搖的「理科太太」及同樣發跡於2017年與哈哈台亦敵亦友的網路論壇Dcard同台較勁。

本屆走鐘獎的訪問花絮影片由挾有全台2100萬用戶、近年主力發展短影音的社群平台LINE VOOM負責，LINE VOOM看中「哈哈台」長期耕耘街訪的製作品質和在地民眾零距離的特性，特邀「哈哈台」加入走鐘獎的花絮影片製作，預計拍攝製作8支訪問花絮影片。

超強卡司包括湊在一起就笑料百出的小助理組合采翎與東燁、歷史達人HOOK、客串演出金鐘戲劇《第一次遇見花香的那刻》的「寵溺系」同志伴侶創作者阿卡貝拉、「九天玄女」阿翰、哈哈台旁白哥RJ…當然還包括哈哈台的頭號勁敵Dcard等本屆入圍的影片創作者，將在走鐘獎典禮紅毯上的星光一次打包，精彩可期。