長榮航空27日開航米蘭-台北航線，米蘭首航台北航班，台灣旅客及國外旅客各占一半，其中以義大利當地旅客最多，外國旅客占比高於長榮航原先預期。

首航儀式由長榮航總經理孫嘉明、駐義大利台北代表處大使李新穎、米蘭機場公司副總經理Andrea Tucci共同主持，長榮航也準備EVA Air旅行腰包致贈每位首航班旅客。

米蘭-台北航線以777-300E及787執飛，為了擴增航線及因應未來加開的新航線，長榮航尚有11架787機隊將交付，其中包含7架787-10與4架787-9，預計在2024年以前交付完成，A321及A330機隊預計陸續退役。

孫嘉明於致詞時表示：「今天是長榮航空從米蘭飛往台北的首航班，非常感謝米蘭機場公司特別舉辦了這麼溫馨的首航儀式。在此我謹代表長榮航空，感謝台義雙邊相關單位的大力協助，義大利是台灣人非常喜愛的旅遊勝地。」

米蘭機場公司副總經理Mr. Andrea Tucci致詞表示：「我們很榮幸長榮航空能選擇米蘭馬爾彭薩機場做為台義連結的據點，促進北義與世界的經貿發展。能與長榮航空合作，是米蘭機場公司的光榮。

駐義大利台北代表處李新穎大使致詞表示：「這條航線是歷經兩年疫情後首條從台灣成功直飛義大利的航線，這次的首航為台義交流劃下了重要的里程碑。這段新的連結能提供雙邊民眾、企業更多交流的機會，不但能促進雙邊經濟成長，也能鞏固並讓台義的良好關係更上一層樓。」

歐洲為長榮航空重要的市場，目前共有飛航倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、維也納與米蘭，再加上即將於11月3日開航的慕尼黑，屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司也讓長榮航空歐洲航網的布局更完善。