近年來受惠金融科技創新發展，民眾透過線上化系統辦理金融服務需求與日俱增，但仍有部分礙於身分驗證問題須臨櫃辦理，因此金管會加速推動統一的行動身分識別標準，即「金融FIDO」，台新銀行為首波完成晶片金融卡金融FIDO註冊功能ATM設備代理行，即日起民眾可持晶片金融卡，至台新銀行實體ATM進行身分核驗及金融FIDO功能註冊。

台新銀行表示，金融FIDO的使用，民眾先行透過晶片金融卡於ATM完成註冊，再於有參加「金融FIDO」往來金融機構APP，以生物特徵完成裝置綁定後，即可使用該金融機構APP，辦理相關金融服務，未來民眾在該金融機構辦理業務時，即可使用綁定的裝置達到免插卡、免密碼的身分識別。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，現行民眾如欲線上開立數位存款帳戶，若選擇使用他行帳戶驗證，需輸入不易記憶的帳戶號碼，為避免帳號輸入錯誤的風險，未來將可使用已完成金融FIDO註冊的金融機構APP，透過生物識別完成他行帳戶驗證，享受更加便捷迅速的線上開戶服務。

黃天麟說明，數位金融服務因疫情而更突顯其重要性，身分驗證線上化是第一步，對民眾來說，不再受限營業時間，為申辦單一業務跑到分行，24小時皆可透過台新銀行佈及全台的實體ATM使用金融FIDO的註冊服務。

對金融機構而言，也可減少向民眾重複驗證身分的時間與人力成本，同時兼具安全性與便利性。台新銀行始終致力成為民眾數位生活的智慧好夥伴，金融FIDO數位身分驗證，將能為民眾帶來更安全便捷的貼心金融服務。