消息傳出香港正在規劃對於虛擬加密貨幣的新政策，可能在將在2023年3月，將零售虛擬貨幣交易合法化，且不會僅認可比特幣與以太幣。

香港信報報導，28日有消息人士指出，香港計劃將零售虛擬加密貨幣交易合法化，擬於2023年3月份實施。

報導指出，監管機構考慮允許較大型的虛擬代幣上市交易，但不會只認可比特幣或以太幣。有關代幣在零售交易所掛牌的新管理制度，可能包括市值、流動性，以及第三方加密貨幣指數的成員等標準。這與權證等結構性產品的做法類似。報導引述知情人士指出，計劃的細節和時間表尚未敲定，預計將先進行公眾諮詢。

此前香港特首李家超在施政報告表示，建議引入加密服務提供者有關的法定發牌制度，以確保監管與國際監管建議符合香港當地情況，並將推動香港成為國際虛擬資產中心。日前有消息指出，證監會表示，正在考慮允許散戶投資者直接交易加密資產。傳目前香港只允許專業投資者的投資人交易加密資產。