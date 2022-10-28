搶攻歲末感恩節與聖誕節慶商機，Fresh ＆ Aged美福乾式熟成牛排館自11月1日至12月31日推出兩款感恩聖誕禮籃，分別是6～8人份的低溫爐烤美國進口火雞「感恩豪華爐烤火雞派對組」5,880元及適合小家庭四人份低溫爐烤美國肋眼牛排20盎司、爐烤波士頓龍蝦雙主菜的「海陸雙享套餐組」5,280元，無論是餐聚派對或節慶送禮，皆是絕佳選擇。11月30日前早鳥預購完成付款，即贈送潘尼朵妮義大利經典聖誕水果麵包乙份。

Fresh ＆ Aged美福乾式熟成牛排館推出的「感恩豪華爐烤火雞派對組」內含嚴選重達5公斤左右肉質肥厚的美國進口火雞，雞胸內填入多種蔬菜餡料，雞肉吸附最自然的蔬果食材香甜；再以芥末醬、迷迭香、蘿勒等數10種辛香料獨家配方醃製24小時後，放進低溫烤箱悶烤長達8小時，將鮮美雞汁與油脂封存，慢烤火候使肉質細緻，外皮香酥且色澤可口，搭配以蔓越莓、野莓及檸檬調和成的獨家特調「蔓越莓醬汁」，別有一番清爽、酸香滋味。

「BBQ風味加拿大帶骨牛小排」，嚴選肉質軟嫩、帶有嚼勁口感的加拿大特選帶骨牛小排，搭配特調BBQ 醬汁醃製入味後煎烤，肉香四溢，帶骨處略微焦脆的美妙滋味，深得老饕喜愛，吮指回味；派對組合附上風乾火腿凱薩沙拉、炒孢子甘藍及蘑菇、番茄、馬鈴薯泥、蜂蜜裸麥麵包、義式佛卡夏、7吋手作檸檬塔、主廚特製肉汁與蔓越莓醬汁等澎湃經典美味！活動期間訂購即贈送「美福獨家保溫袋（價值1,200元）」乙只，讓美食蓄熱維持，溫暖上桌。

一次擁有雙重享受的「海陸雙享套餐組」，集結Fresh ＆ Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館廣受饕客喜愛的招牌菜色，分別為「低溫爐烤美國穀物肋眼牛排20盎司」及「爐烤波士頓龍蝦」，「低溫爐烤美國穀物肋眼牛排」精選以穀物飼養，保有最天然原始風味的美國牛肉，以低溫8小時爐烤，將甜美肉汁鎖在牛肉中，可品嘗、享受美國肋眼牛肉Roasted Beef的鮮嫩。

另一主菜「爐烤波士頓龍蝦」，爐烤鮮活波士頓龍蝦高溫爐烤後更顯龍蝦Q彈肉質、極自然的鮮甜美味。整份套餐同時搭配煙燻鮭魚翡翠沙拉、義式烤綜合時蔬、馬鈴薯泥、主廚特製肉汁、蜂蜜裸麥麵包及經典提拉米蘇，從前菜至甜點，全套豐盛餐點，絕對能帶來幸福的飽足感。