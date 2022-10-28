聯發科(2454)今(28)日舉辦法人說明會，執行長蔡力行表示，目前在市場不確定性因素依舊下，多數客戶下單依舊保守，預期客戶的這些調整對聯發科業務的最大影響將會反應在第四季，期望2023年上半年有機會看到更多補庫存的需求。

蔡力行表示，第四季在全球總經環境及市場需求的不確定性下，即使通路及客戶庫存已較前一季減少，多數客戶下單仍然保守，預期客戶的這些調整對聯發科業務的最大影響將會反應在第四季，目前已觀察到較早進行大幅度庫存管理的客戶在第四季已恢復部分的拉貨動能，這可能表示在2023年上半年將有機會看到更多補庫存的需求。

蔡力行表示，目前供應鏈仍處於庫存調整週期，儘管整體通路及客戶的庫存在第三季的調整後已明顯降低，然全球總體經濟環境仍持續惡化，高通膨、強勢美金及地緣政治所帶來的不確定性，持續削弱全球許多地區消費者對各類商品的購買能力，因此，即使通路及客戶的庫存現已接近正常水平，在未來的需求展望仍不明朗下，許多客戶依然非常謹慎控管庫存，降低第四季對零組件的訂單，儘管如此，相信聯發科技過去幾年在5G、WiFi、多媒體及低功耗處理器等領域所建立的優勢，能在這個庫存週期提供堅強的支持。

聯發科強調，常態現金股利配發率維持80%~85%不變，為期4年的每股16元特別現金股利也將持續發放至2024年。