薪水與工時不符正比是許多上班族都遇過的遭遇，曾任美容師的白麗君因面臨爆肝加班但薪水卻無法調升的職涯困境，因而選擇轉職，職涯多元發展及高薪，成為白麗君主要考量。加入永慶房屋後，白麗君終於可以創造高收入，在師父的帶領及團隊合作之下，即便是菜鳥業務也能迅速掌握要領，順利為自己奪下兩次新人業績王及多次百萬戰將頭銜，薪水更是翻倍成長，為自己的職涯創造無限可能。

「彈性工作8小時」制度 加入永慶擺脫加班惡夢 白麗君轉任永慶房屋經紀人前是一位美容師，雖然升任為店長，但工作量暴增，即使休假日也可能要到店內協助諮詢客戶，忙起來從早上九點加班到半夜一兩點都是司空見慣的事。白麗君說到：「老公時常在店門口等我到凌晨，休假也常一接到電話就要趕去支援，犧牲掉許多與先生相處的時間。」待了四年後，高工時的工作性質讓白麗君萌生退意。

剛好身邊朋友就在永慶房屋任職，經分享後了解到永慶房屋提供的「彈性工作8小時」制度，白麗君開心分享，「加入永慶後，我選擇平日10點、周末9點的上班時間，而且只要工作任務達成就可以下班，讓我多了時間陪伴家人、進修英文及運動，朋友聚餐也終於不再缺席。」

發揮團隊合作力量 月休20天業績依舊突破百萬

破除房仲無法休假的傳統印象，白麗君特別提到，永慶房屋強調團隊合作的文化，休假時夥伴都會及時補位幫忙，業績一起分享，可以安心休假！白麗君透露，不久前曾因親人開刀而須請假20天，期間店內所有團隊都義不容辭互相幫忙，協助接手手上的業務，「因為店內每一位夥伴的協助，讓我不僅可以好好照顧家人，業績也不會因此而泡湯，事實上，在店內夥伴的幫助下，我休假當月業績也突破百萬！」

提供優渥薪獎福利 放心打拼沒有問題

除了拒絕高工時，薪水也是白麗君非常重視的考量，回想起當初即便升任為店長，薪水也只是從3萬多元，調整到5至6萬元，而且已是薪水天花板。而永慶房屋不僅在新人時期提供前九個月每月5萬元的收入保障外，9個月之後也是高底薪、高獎金，還有永慶經紀人專屬的永者幣福利，只要完成工作任務即可獲取永者幣，每月都可以用永者幣兌換商品，去年白麗君即獲得了兩萬多枚，她興奮的表示，「我每月都到永慶人專屬的永者商城兌換餐券、電影票、甚至3C商品等禮品，等於每月變相為自己加薪兩三千，超級有感！」

永慶房屋推出幸福成家基金，根據個人業務成績，每人每年最高可以額外領到250萬元，白麗君累計已獲得幸福成家基金60萬元。(圖/永慶房屋提供)

加入永慶三年多來，白麗君的業績每年都以翻倍式成長，去年業績更達到了近千萬，回想起剛進永慶房屋時，為自己設下三年晉升業務經理及在台北買房的目標，目前皆已全部成功達標，接下來則希望可以於今年完成破千萬的關卡。最後，白麗君也鼓勵求、轉職者，加入永慶房屋擔任業務真的不困難，只要能聰明工作，再加上師父及學長姊的協助下，業務菜鳥也能闖出一片天。