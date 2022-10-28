台中市長盧秀燕今天下午合體國民黨台北市長候選人蔣萬安，開箱蔣萬安競總「市民基地」。針對蔣萬安是否選情看好？盧秀燕表示，他的選情是穩定領先，但現在選票還在選民手中，只能更謙虛、更努力。

盧秀燕說，自己參選過9次，幫忙輔選更不計其數，自己有一點經驗，她關注蔣萬安，觀察他選情是穩定領先，「他跟我都一樣，我跟他都一樣」，因為選票現在還在選民手中，只能更謙虛、更努力，以理念政見爭取民眾支持。

盧秀燕也呼籲，如果希望台北市有一個光榮感的市長，也希望首都台北未來更好，那就一定要選蔣萬安，選舉剩不到1個月時間，也希望支持萬安的好朋友，大家用力拉票。

盧秀燕表示，別忘了她講的那句話，選票還在選民的手中，任何民調都只是參考，他們會更謙虛更努力爭取支持，但如果認同蔣萬安，希望讓他成為光榮台北的首都市長，一定要記得用力幫他拉票，票票一定要入袋，讓蔣能夠當選。

媒體詢問蔣萬安是否選情不穩，需要盧秀燕加持？蔣表示，他都非常歡迎，也非常感謝每一位來給我加持鼓勵加油的朋友，每一份支持的力量都非常感謝，盧秀燕在新書發表當天，特別請假錄了一段，兩任還視訊連線。

蔣萬安說，上次他特別到台中考察，盧秀燕陪同幫忙解說國民暨兒童運動中心的規畫，今天還特別上來台北，陪著他首度開箱市民基地，讓外界看到市民基地的規畫，他都非常感動。

蔣萬安指出，這次選舉會持續加倍努力，更重要希望讓選戰主軸回歸到政策面的討論，讓市民朋友可以理性做出最好的選擇，因為選舉剩最後29天，把握每個機會來跟市民朋友好好對話溝通。