中國外交部發言人汪文斌28日主持例行記者會。記者提問，美國國防部27日發布2022年核態勢審議報告(NPR)。汪文斌表示，美方2022年核態勢審議報告極力渲染大國競爭、陣營對抗，充斥著冷戰思維和理念，將核武器作為推進地緣政治目標的工具，與防止核戰爭、避免核軍備競賽的國際期待背道而馳。強調核訛詐嚇不倒中國。

汪文斌指出，美方作為擁有最大核武庫的國家，持續升級「三位一體」核力量，有選擇性地推動打壓對手的國際核軍控議程。美方政策反映了美國謀求絕對軍事優勢的霸權邏輯，將刺激核軍備競賽。

汪文斌稱，美方聲稱要使用核武器應對核攻擊與非核戰略攻擊，大力發展並謀求前沿部署戰術核武器。美方強化核武器在國家安全政策中的作用，降低核武器使用門檻，日益成為核衝突風險的源頭。美方渲染特定國家的核威脅，為其量身訂製核威懾戰略，鼓吹違反《禁止核子擴散條約》的核共用安排，聲稱要加強與亞太地區盟友的延伸威懾，此舉損害大國互信，挑動核軍備競賽與核對抗，刺激核擴散，嚴重破壞國際和地區的和平穩定。

汪文斌強調，美方在報告中對中國正常的核力量現代化指手畫腳，妄加揣測，明目張膽地針對中國量身訂製核威懾戰略，中方對此嚴重關切並堅決反對。中方正告美方，中方有能力、有信心維護國家安全利益，美方的核訛詐嚇不倒中國。奉勸美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，採取理性、負責任的核政策，切實履行核裁軍特殊優先責任，為維護全球戰略穩定，增進世界和平與安全發揮應有的作用。