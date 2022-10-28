亞泰影像（4974）因台幣及人民幣兌美金貶值產生匯兌收益挹注，業外大進補，第三季單季EPS達2.35元，大勝去年同期的EPS1.7元，累計前三季EPS6.41元更賺贏去年全年，單季和前三季累計獲利均同創歷史新高。

亞泰影像28日公布前三季獲利，雖然第三季合併營收約10.79億元，季增3％，年減9％，營業毛利約2.01億元，與去年同期大致持平，但因台幣及人民幣兌美金貶值產生匯兌收益挹注，帶動毛利率提升，不單營業利益拉高至1.41億元，單季稅後淨利1.7億元，亦來到歷史新高，初估年增率達38％，單季EPS為2.35元，雖僅小贏上一季的EPS2.34元，但卻較去年同期的EPS1.7元激增。

另累計前三季稅後淨利約4.65億元，亦保有與單季相當的年增率，初估年增率達37％，換算EPS6.41元，優於去年同期的EPS4.68元，也超前去年全年的EPS5.87元，順利再寫歷史新高。

展望第四季，亞泰影像表示，整體經濟仍受到疫情、俄烏戰爭、通膨等不確定性影響，品牌客戶看法目前仍維持保守，公司將持續與客戶密切合作，以因應市場變化。