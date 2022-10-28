中市綠空鐵道很文創，「創意台中及鐵道217」活動28日起一連10天熱鬧登場。（陳淑芬攝）

「創意台中及鐵道217」活動28日起登場，「火煉創生」展間將傳統五金業再造文創價值。（陳淑芬攝）

台中市文化局舉辦的「創意台中及鐵道217」活動28日在綠空鐵道熱鬧開展。台中市文化局副局長曾能汀表示，台中市具傳統與創新、傳統與時尚等衝擊文化的城市，今年推出5大展間、5大裝置藝術及邀請5名漫畫家參與，透過美學展現五感體驗，在秋天休閒浪漫氛圍之際，邀民眾來體驗台中混搭多元文化。

「2022創意台中及鐵道217」活動28日由穿著麻薏洋裝及復古裝扮舞者，在懷舊音樂中翩然起舞揭開序幕，一連10天推出「火煉創生」等5大展間、5大戶外藝術裝置、文創市集及音樂表演等活動。

曾能汀表示，今年延續去年結合「鐵道217」活動舉行得經驗，繼續在綠空鐵道舉行，從台中火車站延伸800公尺區域內推出5大主題展間，並以5大裝置藝術展現美學的五感體驗，呈現新舊城區、歷史、時尚及音樂等多元文化，在舊火車站也推出「台中文創設計聯合展」，展出市府17個局處文創成果。

其中5大展間推出漫畫、五金黑手窟、毛小孩樂園、歷史與時尚、城市聲景等多元文創主題。「火煉創生」五金黑手窟策展人廖述昌表示，台中東區過去是重要五金產地，不少黑手老闆此次將庫存、廢棄金屬，再創造出文創新價值，令人眼睛為之一亮。

文化局表示，活動規劃2個主題日，「綠色生活」於10月29日舉行，邀請大同國小美術班師生運用花材及壓克力水彩等複合式媒材，創作101幅「植栽畫框」將裝置成打卡牆；「復古派對」將於11月5日推出，由交際舞團體現場教學，並設復古黑膠舞台提供拍照打卡。