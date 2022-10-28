力成(6239)周五召開法說會，第三季合併財報，單季營收、每股盈餘雙創同期次高，獲利23.95億元，季減12.8%、年減3.1%，每股盈餘3.2元，相較今年第二季3.67元略減，與去年同期持平。前三季獲利73.38億元，年增14.6%，每股盈餘9.79元，相較去年同期的8.29元成長，今年前三季營收、每股盈餘雙創歷史新高。
力成第三季合併財報，營業收入淨額214.30億元，季減7.9%、年減4.0%，營收修正幅度高於預期，營業毛利41.62億元，季減23.9%、年減21.8%，毛利率19.4%，季減4.1個百分點、年減4.4個百分點；營業淨利28.37億元，季減29.9%、年減30.8%，營益率13.2%，季減4.2個百分點、年減5.2個百分點。本期淨利歸屬母公司業主淨利23.95億元，季減12.8%、年減3.1%，每股盈餘3.2元，相較今年第二季3.67元略減，與去年同期持平。單季營收、每股盈餘雙創同期次高。於2022年9月底之每股淨值為67.12元。
力成今年前三季合併財報，營業收入淨額655.24億元，年增6.8%，營業毛利142.06億元，年增1.2%，毛利率21.7%，年減1.2個百分點；營業淨利103.23億元，年減2.7%，營益率15.8%，年減1.5個百分點。本期淨利歸屬母公司業主淨利73.38億元，年增14.6%，每股盈餘9.79元，相較去年同期的8.29元成長。今年前三季營收、每股盈餘雙創歷史新高。
季度合併營業額比率，依產品類別，測試(Testing)略增至23%，SiP/Module為11%，Packaging降至66%。前三季狀況，測試(Testing)持平至22%，SiP/Module略增至10%，Packaging略降至68%
單季合併營業額比率，依服務類別，DRAM略降至20%，NAND略增至37%，SiP/Module為11%，Logic降至32%。前三季狀況，DRAM略升至21%，NAND降至35%，SiP/Module略升至10%，Logic持平至34%。
力成第三季DRAM方面，標準型記憶體(Commodity)產能利用率維持高檔，穩健貢獻營收；行動記憶體(Mobile)需求修正造成年營收下降；繪圖記憶體(Graphic)高庫存使需求修正。NAND方面，零組件(Component)需求修正；固態硬碟(SSD)需求強勁，營收年成長。Logic方面，超豐(2441)需求調整；力成超過50%年成長；Tera Probe/TeraPower營收強勁年成長。
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