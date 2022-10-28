近幾年來引領市場一路創高的大型企業最新發布的業績報告令人失望，不僅造成其股價暴跌，也閃爍著令人不安的經濟警訊。

亞馬遜是最新一家發布壞消息的企業巨頭，在周四盤後警告消費者和企業迫於通膨已經縮減開支，今年節日旺季的營收增長恐將放緩，並警告成本高漲可能削弱本季獲利。該零售業巨頭盤後股價崩跌17%，市值蒸發約1900億美元，拖累整體美股市值狂瀉逾2,000億美元。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms砸下重金投資元宇宙，並警告明年成本恐將持續大幅增加，周四股價暴跌24.56%。

在此之前，由於經濟放緩促使廣告商削減支出，谷歌母公司Alphabet上季廣告營收令人失望，導致整體營收創下2013年以來最疲弱的增長，引發市場對整個數位媒體產業的擔憂。

受通膨和強勢美元影響，微軟日前公布的上季營收創下5年來最疲弱的增長，本季營收預測亦不如市場預期，令人擔心除了個人電腦（PC）部門之外，其成長引擎雲端事業也受到宏觀經濟情勢的衝擊。

蘋果周四盤後公布的上季營收和獲利都超出華爾街預期，其營收改寫同期新高，而獲利亦創新高，即便如此，該公司最關鍵的iPhone手機和服務事業營收表現不如預期，且公司高層也對一年最重要的10～12月季度營運表現提出預警。財務長Luca Maestri表示，第一財季（10～12月）整體營收年增率恐將前一季的8.1%下滑，Mac營收料將較前一年同期下滑，而服務事業營收雖可望較前一年同期增長，但將受到宏觀經濟環境的衝擊。

今年截至周四收盤，在這些科技巨頭中，只有蘋果的股價表現（今年來跌約18%）優於標普500指數（今年來跌約20%）。Meta今年來股價崩跌約70%，表現敬陪末座。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke表示，從市場的角度來看，未來你得小心謹慎，這些都是市場上最重磅級的股票，而我們真的沒有從它們那裡得到太多好消息。

這一年來，通膨飆漲促使聯準會接連大幅升息，導致市場重挫，並引發經濟即將陷入衰退擔憂，許多人將這些成長型巨頭視為美國企業會如何表現的指標。他們令人失望的財報，意味著即使是美國最強大的公司也避不開聯準會收緊政策、美元飆升和通膨居高不下的影響。

BMO Capital Markets策略師Daniel Krieter表示，大型股遭到拋售，顯示聯準會的限制性政策已經開始影響實質經濟，經濟增長明顯放緩。現在我們等著看聯準會能否實現軟著陸。這將非常困難。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，經濟放緩，科技巨頭並非不會受到影響，尤其是那些依賴消費支出的公司。隨著聯準會開始推進讓經濟放緩的計畫，這將在削弱這些公司面向消費者的業務，且基於他們的高倍數，聯準會的舉措也將導致這些公司的股價大幅回落。

雖然這些科技巨頭的股價已經大跌，但部分投資人認為這樣的痛苦還不到盡頭。

瑞銀全球財富管理公司周四出具報告，給出了一連串要投資人謹慎小心的理由，例如在通膨高漲和美元走強之際，這些公司的獲利預期仍然很高，「即使今年以來科技股表現很糟，但我們認為市場尚未完全反映該產業持續面臨的逆風」。