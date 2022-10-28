民進黨新北市長候選人林佳龍原預計今召開第二首競選歌曲《新的新北市》暨ＭＶ發佈記者會，因為確診的關係，只能將記者會延後，林佳龍在臉書貼文表示，這首歌是他與多年的伙伴艾文共同作詞，由艾文譜曲完成，是我們要對新北人訴說的情感，並把屬於新北的特色融入歌曲。

林佳龍說，艾文是新北淡水人，工作室在三峽，也住在三峽，他常常在跑行程的途中，在車上學唱這首歌，邊唱邊看著窗外的風景，這座400萬人居住的城市，有著如此豐富的故事，還有美麗的人文地景，我想每個人都有自己對新北市的詮釋。

林佳龍表示，從升格到升級，在前一首競選歌曲《新北大翻新》裡，由也是新北人的許大俠作詞、作曲，我們唱出新北的志氣，唱出全新的希望，這首《新的新北市》由我親自配唱，把我對新北的情感還有期待，放在這首歌裡。

這段時間，他走遍了新北的大街小巷，看著努力過生活的人民，他心裡的使命感一天比一天重，很希望能成為新北市長，帶給大家全新的生活，帶來一個新的新北市！