新北市中和區北巡全安宮將於29日展開遶境，中和警分局為防範滋事份子藉遶境活動破壞公共秩序，進而危害安全，商請中和區公所於26日協助召開「優質宮廟文化-行動公約」座談會，並邀集新北市民政局、環保局、消防局、區公所等市政單位及宮廟代表共同參與，簽署行動公園，盼藉由「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言，共同守護優質宮廟文化。

各單位在座談會中提出建議，也提醒宮廟於遶境過程中降低音量、清除垃圾、減少施放爆竹、維護交通順暢及秩序、嚴禁鬥毆滋事，使民眾留下良好觀感及印象，成為中和地區指標性的模範宮廟，並表達市府對廟會文化的高度尊重及支持，宮廟代表也表示充分理解，並考量遶境過程可能對於當地交通狀況造成衝擊，同意朝「縮短遶境路線、減少參與人員及車輛」等方式進行，使活動進行中對當地影響降至最低。

北巡全安宮代表也配合各機關要求，遵守「不燃放爆竹煙火」、「聘請義交人員協勤交通疏導」、「僱用清潔人員整理沿線環境」及「零聚眾鬥毆滋事」等行動公約，以維持活動順遂，並避免影響其他用路人權益。

中和警分局長李建廣表示，近期防疫措施鬆綁，中和地區宮廟陸續舉辦多場遶境活動，有鑑於其他縣市遶境活動曾發生聚眾滋事等脫序事件，且於拜堂表演時最易引發糾紛，為防範類似事件，今年持續針對參與宮廟、陣頭團體或不法份子介入情形，加強查訪及約制，對於易生衝突地點及路段，也加強規畫安全維護，以優勢警力蒐證並監控治安及交通等重點維安勤務工作。

警方表示，高度尊重在地傳統宗教文化盛典活動，但也呼籲於遶境過程中切勿鬥毆鬧事、施放高空煙火或造成當地交通壅塞及事故發生等情形，也請參與遶境人員務必要做好防疫工作，全程佩戴口罩，不邊走邊吃，遵守防疫規定，並維護良好公共秩序及安全。