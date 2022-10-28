兩年一度的高雄藝文盛事「高雄文藝獎」於7月30日公布得獎名單，從29件優秀的作品中選出5件得獎作品，分別是中華民國台灣南部美術協會、陳昭香、陳啟仁、李志薔及陳欣宜獲獎，28日於高雄市文化中心舉辦頒獎典禮，高雄市長陳其邁親自頒發獎項，並肯定藝文工作者的耕耘和努力。

此次高雄文藝獎共選出5件得獎作品，中華民國台灣南部美術協會是高雄戰後的第一個畫會團體，70年培育了許多藝術家；陳昭香長期從事歌仔戲表演藝術，致力於校園的歌仔戲傳承；陳啟仁致力研究高雄市的文化資產，促成台日匠師技術交流；李志薔橫跨文學、影視領域，努力平衡南北影視資源落差；陳欣宜成立「新古典室內樂團」，發展劇場展演。

陳其邁表示，今年文藝獎特別的是有許多跨界的文藝得主，得獎者在不同領域的創新也開啟了不同的視野，文藝獎一方面是鼓勵傳承，一方面是鼓勵跨域創新的做法，讓文藝獎能夠隨著時代的不同，有不同的意義，也能夠在每個時代裡面留下足跡。