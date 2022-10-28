高速公路局統計，今年10月國道發生多起大貨車翻覆及撞護欄等事故，呼籲大貨車駕駛行駛國道時切記3件事：首先，務必將貨物平均擺放並捆紮牢固；其次，切勿超速及超載；最後，要與前車保持安全距離。如此才能確保他人及自身安全。

高公局交管組主任工程司徐福聲舉例，10月7日清晨1輛聯結車在國道3號衝出邊坡翻覆，花費2個半小時才處理完；10月11日上午1輛曳引車在國1又撞上護欄（圖2），處理約1.5小時，造成後方回堵1公里；緊接著10月13日上午1輛大貨車在國1因未依規定減速，自撞內側護欄翻覆，處理約1.5小時，造成後方回堵1公里；同日下午1輛聯結車於國1因車輪脫落翻覆，處理時間更長達3小時，造成南北雙向各回堵約1公里。

根據統計，去年國道A1死亡事故肇事率，大貨車是小客車的3.75倍，且大貨車事故一處理就要1小時以上，對交通影響很大。高公局呼籲貨車駕駛裝貨物應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控；另應妥為檢查車況，切勿超速、超載及疲勞駕駛，同時應與前車保持安全距離。