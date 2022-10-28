「米奇與好朋友CHILL遊台南」將展出到10月30日，至今已吸引超過百萬人次的參觀。（市府觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

「米奇與好朋友CHILL遊台南」至今吸引超過100萬人次的參觀，深受大小朋友們的歡迎，儘管31日已非活動期間，但台南市政府觀旅局為感謝米奇與好朋友們帶給大家滿滿的美好回憶，當天晚間6點到8點現場仍將舉辦聲光秀，並邀請大家當晚齊聚安平遊憩碼頭，晚上8點最後一場加碼的Tsum Tsum聲光秀演出時，一起打開手機燈光，用美麗的手機燈海向米奇與好朋友們Say Goodbye，讓活動完美落幕。

觀旅局長郭貞慧表示，下周天氣較不穩定，希望天公作美，讓活動順利依排程進行，完美落幕。目前活動撤場期程為：10月31日快閃店撤場、11月1日水上氣球撤場、11月3日陸上氣球撤場。至於撤場前一晚10月31日加碼的聲光秀，時間一樣為晚間6點至8點，每半小時1次。

此外，10月31日晚間7點起，民眾只要在安平遊憩碼頭，與現場任一米奇與好朋友活動的2個巨型氣球或5個主題打卡版合影，並將照片上傳自己的臉書或設公開的IG，並主題標籤（Hashtag）文字「＃BYEBYE米奇與好朋友CHILL遊台南」，經服務台工作人員確認後，還可獲得迪士尼小禮物，限量100組，送完為止。

觀旅局提醒，如果沒有颱風或壞天氣攪局，將依規畫期程安排撤場與撤場前加碼的聲光秀與道別活動；一旦天公不做美，將評估提前撤場及取消活動，請大家隨時注意台南旅遊網或台南旅遊臉書資訊。