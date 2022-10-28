勞動力發展署中彰投分署28日舉辦「2022勞動提案金讚獎」頒獎活動，場面熱鬧。(中彰投分署提供)

為提升勞動力的運用，勞動力發展署中彰投分署28日舉辦「2022勞動提案金讚獎」頒獎活動，署長蔡孟良指出，此獎項透過甄選、評比等方式，盼提升勞動力開發；許多企業過去2年多受疫情衝擊，疫後時期更應針對勞工職能持續推進，解決產業缺工問題，勞動力的應用需要有更多發想。

蔡孟良及勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞等人分別頒獎給獲獎業者。中彰投分署指出，這次甄選的主軸為勞動力開發、勞動力運用與勞動力提升，分別著重在開發用人單位的潛在勞動力供給來源、藉以促進多元就業，同時讓企業具備用人策略與架構、達到適才適所，另也達到有效規畫組織訓練、協助員工提升職能。

蔡孟良表示，舉辦「2022勞動提案金讚獎」主要是為了強調勞動力發展的重要，藉以開發潛在勞動力、補充及運用勞動力職能，達到提升企業競爭力的目的；這次參加甄選的提案有許多是針對中高齡或二度就業婦女進用的彈性機制或職務再設計，盼友善職場。

蔡孟良說，過去2年多時間，全台灣受到疫情衝擊，許多企業受影響，透過舉辦提案金讚獎等超前部署的方式，希望能建立儲備人才制度、建構企業培育人才架構，也讓勞動力的應用有更多發想。

中彰投分署指出，這次獲獎的事業單位或民間團體共12家，其中包括佳凌科技、永詮機器及財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心、童庭社會福利慈善事業基金會等，中彰投分署將於11月16日舉辦線上分享交流活動，盼大手牽小手達到推廣目的。