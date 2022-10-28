中國時報公益演唱會製作人梁俊華（左），代表中視愛心慈善基金會董事長胡雪珠接受榮家感謝狀，榮家感謝基金會辦理演唱會嘉惠住民、熱心公益。（王惠慧攝）

主持人巨砲黃智涵妙語如珠，逗得長輩哈哈大笑。（王惠慧攝）

「小姚蘇蓉」劉明珠演唱《今天不回家》組曲、《好好愛我》經典組曲。（王惠慧攝）

影視歌三棲的動感歌后康雅嵐也接棒帶來《浪跡天涯》、《松林的低語》等曲。（王惠慧攝）

邵姿菱演而優則唱，穿上一襲高衩旗袍亮麗登場，成為全場焦點，也到台下一一牽著長輩的手合唱。（王惠慧攝）

民歌教母、有「神祕女郎」之稱的洪小喬，頭戴低帽帶來《我的歌》、《愛之旅》等歌曲。（王惠慧攝）

為慶祝榮民節，由中視慈善愛心基金會主辦的「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，28日下午在新竹榮民之家盛大舉行，由榮家多位住民、工作人員熱情參與，由歌手連番開唱帶來精彩演出，現場觀眾聽得如癡如醉、掌聲連連。

今在榮民節慶祝活動上，開場播放《老兵進行曲》、《中華民國頌》榮民們開心高唱，甚至流下眼淚，也由中國時報公益演唱會製作人梁俊華，代表中視愛心慈善基金會董事長胡雪珠接受榮家感謝狀，感謝幾金會辦理演唱會嘉惠住民、熱心公益。此外，新竹榮家也頒發榮民楷模、工作人員、防疫人員及委外廠商人員等獎項。

新竹榮家副主任劉慶元致詞時說，因有榮民奮鬥，才讓中華民國屹立不搖，有榮民前輩勞苦功高，才有台灣今日穩定繁榮，他也說榮家就是「融合的家」，盼營造舒適環境，老中青三代生活在充滿溫馨的榮家，無後顧之憂，今也特地頒發榮家楷模，祝賀住民們榮民節快樂。

「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，28日到新竹榮家開唱，邀請資深藝人演唱懷舊歌曲，主持人巨砲黃智涵妙語如珠，逗得長輩哈哈大笑，開場時他也說到，今天來到新竹風真大，自己雖然身體健壯但差點被吹跑，他也模仿費玉清演唱《一剪梅》，開啟演唱會序幕。

接著由「小姚蘇蓉」劉明珠演唱《今天不回家》組曲、《好好愛我》經典組曲，歌聲有如黃鶯出谷，讓現場長輩陷入過往回憶。影視歌三棲的動感歌后康雅嵐也接棒帶來《浪跡天涯》帶動現場長輩一起拍手動感合唱，接著演唱《松林的低語》，讓長輩們回到瓊瑤劇最風靡的時代。

康雅嵐還和榮家最會唱歌的住民「榮家歌后」一起合唱，讓現場嗨到了最高點，康雅嵐也聯手劉明珠，帶來精彩的梁山伯與祝英台組曲，唱到歌曲高潮處，台下長輩歡聲雷動，不斷拍手叫好。

曾演出藍色水玲瓏、台灣奇案、戲說台灣、台灣傳奇等經典戲劇的邵姿菱，演而優則唱，穿上一襲高衩旗袍亮麗登場，成為全場最受矚目的焦點。她也為長輩們帶來《心戀》、《往事只能回味》和《我只在乎你》等歌曲，並到台下一一牽著長輩的手合唱，祝福長輩天天開心、天天口袋都有現金，讓台下觀眾笑得合不攏嘴。

民歌教母、有「神祕女郎」之稱的洪小喬，頭戴低帽帶來《我的歌》、《愛之旅》等歌曲，她也談到自己寫歌的感性故事，也大讚軍人們都是英雄，帶著台下觀眾一起唱愛江山更愛美人，住民們忘情拍著手上的鈴鼓、大聲合唱，氣氛不斷被炒熱，聽得台下觀眾都想點歌，直說希望再來演唱，能聽到更多回憶歌曲。