蔣萬安被問支持「2024侯盧配」 盧秀燕搶答嚴肅回這句

台中市長盧秀燕今天下午請假，前往台北開箱國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部「市民基地」，這已是兩人近期第3度合體，蔣萬安表示自己非常感動，盧秀燕則說，對市民基地的滿意度是101％，超過100％。

蔣萬安28日化身為「導覽員」，向盧秀燕介紹即將與市民朋友共享的「市民基地」，也將空間中8大亮點首度對外公開！包含幸福抓抓樂、台北隊打卡牆、無限打卡牆、12區足跡牆及政策牆、「給未來的台北」市民願景牆、民主小基地、親子小學堂，以及可以印上蔣萬安競選Logo的特製拉花咖啡機。

蔣萬安表示，歡迎盧秀燕今天來參與市民基地開箱，市民基地開箱就像新居落成，一個家正式開始，空間規畫很強調親子友善，自己上次特別到台中跟市長視察，市長帶我參訪潭子國民暨兒童運動中心，自己真的收穫很多，因此市民基地特別希望用親子友善整個概念做主軸，貫穿1、2樓市民基地規畫。

蔣萬安說，2樓有個兒童遊樂區域，未來爸爸媽媽帶著孩子，可以讓孩子盡情的遊玩，可以畫畫可以看書、玩積木，也可以休息，坐在那裡好好吃吃零食、喝個飲料，爸爸媽媽可以泡一杯咖啡或者是處理事情，也特別規畫辦公小空間，讓爸爸媽媽可以打電話、用電腦，就是共融、共創、共好的概念，盧秀燕特別陪他在首度開箱市民基地，自己很高興盧秀憲把親子友善的概念帶給他，他落實在市民基地。

蔣萬安表示，市民才是真正的主角，一切以市民的角度來出發，包括空間規畫、打卡牆安排，以及傳達城市治理理念，希望告訴市民朋友，未來只要民眾需要，市民要解決的問題，都全力幫忙大家。

盧秀燕指出，市民基地是一個充滿愛、歡樂的地方，尤其蔣萬安設想非常周到，更厲害的是詮釋萬安未來城市治理理念，從市民出發，將的競選總部命名為市民基地，非常貼切，還有一點是親子共融，城市的每一個角落，都應該全家人不分年齡大家都可以共同生活、使用。

盧秀燕說，這不是一個新的建築物，在整個活化過程當中把它變得比原來更好，與將萬安所傳達的政見公辦都更相符，不管是親子友善、親子共融公辦都更，後疫情的觀光復甦或是耐災的城市，他都呈現出來，不過最棒的是，還真的蠻好看、蠻好玩的「包括我自己現在這麼忙，我坐下來都不太想走了！」

盧秀燕表示，這裡有很棒的咖啡、舒適的角落，的確是很棒的市民基地，自己是101％的滿意，超過100分了，歡迎台北市民朋友大家來坐坐。

談到自己最喜歡的角落，蔣萬安指出，每個角落他都好喜歡，但自己非常喜歡2樓親子友善遊樂的專區，昨天他特別帶二寶來體驗，二寶非常非常喜歡，二寶1歲2個月，剛開始學會走路，他就抓著畫筆跑來跑去，然後拿著書搬到小桌子上，小朋友非常興奮，也非常喜歡。

蔣萬安說，對爸爸媽媽來講，可以坐在旁邊看的孩子泡一杯咖啡，或者想要處理公事可以有一個空間講電話、打電腦，當然我也很喜歡咖啡機，因為他可以拉出大家喜歡的圖案，也可以看到萬安的LOGO，甚至可以拉出每個人的圖像，很特別。