台北滬尾扶輪社為回饋社會及強化公共消防安全，特捐贈電動遙控救生圈3台予新北市政府消防局第三救災救護大隊的滬尾、竹圍及三芝分隊，在今(28)日上午10時30分淡水區觀潮廣場舉行捐贈典禮，由國際扶輪3522地區總監葉再成代表捐贈，新北市消防局長黃德清也親到現場代表受贈並回贈感謝狀。

第三救災救護大隊轄內涵蓋淡水河流域及北海岸，救溺案件每年約47件，本次台北滬尾扶輪社捐贈新式救溺器材「電動遙控救生圈」3台，其具備無線遙控操作可雙向行駛、垂直翻轉，可運用於抵抗浪襲及艱困水域等各種環境下執行任務，「電動遙控救生圈」可減少消防人員在執行救溺勤務的危險性，運用科技救災器材以補足拋繩袋等人力救援方式無法觸及之距離，並爭取黃金救援時間，讓新北市水域救援倍增戰力。

新北市政府消防局長黃德清表示，淡水區是觀光勝地，各遊憩沙灘常湧現觀光遊客，當溺水意外發生時，消防人員可藉遠端遙控操控，對溺水者進行快速救援，有助提升救援效率。

他說，衷心感謝台北滬尾扶輪社莊評州理事長，無我無私之精神為消防工作提昇新式救援設備，希望這份熱情與愛心能流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防救災安全之議題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。