全球教育科技與專業影音領導品牌圓展科技（3669）佈局醫療級產品嶄露頭角，憑藉第一款醫療級PTZ攝影機MD330U系列，獲得國際知名顧問公司Frost & Sullivan 2022最佳實踐獎（Best Practices Award）中的新產品創新獎（New Product Innovation Award）。Frost & Sullivan新產品創新獎旨在表彰提供客戶關鍵解方或產品，並提升客戶價值的公司。

圓展指出，MD330U系列是一款適用遠距醫療、手術室直播和病房監控等使用情境的醫療級攝影機，擁有全球首創鏡頭可拆卸設計，其4K超高解析度和30倍光學變焦的手持式鏡頭，讓醫護人員能夠拍攝病人或其患部的多角度畫面。此外，MD330U系列內建麥克風和喇叭搭載AI聲學技術，可有效抑制環境音，實現遠端問診如同面對面看診的雙向交流。該系列兩款攝影機皆取得國際醫療安規IEC 60601和TAA/NDAA認證，MD330UI搭載紅外線夜視功能，在黑夜中也能清楚拍攝，提供全天候護理；MD330U則擁有LED照明功能，可有效作為輔助光源。

Frost & Sullivan 最佳實踐獎每年都會頒發獎項給擁有創新研發能力且產品功能被市場高度認可的公司，以表彰這些企業在領導力、技術創新、客戶服務和戰略性產品研發等方面卓越的表現。最佳實踐獎由行業分析師進行深入採訪、分析、競爭者研究並衡量公司整體表現，進而評選出該領域的佼佼者。