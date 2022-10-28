由元大證券輔導的華凌光電股份有限公司（6916）將於10月31日登錄興櫃，華凌主要從事中小尺寸顯示器面板及模組之製造及銷售業務。華凌去年營收22.31億元，EPS 1.54元；今年上半年營收13.98億元，EPS 2.01元。

華凌於民國87年成立，董事長暨總經理廖育斌帶領公司深耕顯示器產業24年，公司營運總部位於台中市大雅區，主要為中小尺寸工控顯示器面板及模組製造商，主要產品為「STN顯示器模組」、「TFT顯示器模組」、「OLED顯示器面板及模組」及「系統整合」等產品，產品應用在工控、家電及醫療等利基型應用產品上，以自有品牌Winstar及Raystar行銷全球，是國際知名顯示器Total Solution之整合供應商。

華凌產品線齊全，是全台唯一能同時生產並銷售STN、TFT、OLED產品，並提供系統整合服務的製造商，多達12,000標準品產品型號更是業界之最，除提供標準化及客製化產品外，華凌近年來著重發展提供客戶全方位的系統整合服務方案，協助客戶開發各類應用產品的硬體、韌體，提供產品設計最佳化的顯示器系統整合產品服務。

華凌長期深耕顯示器面板工控領域應用，工控領域應用不再僅指狹隘的工業控制產業，除了製造以外，凡醫療、車載、物流、家電等非消費性領域都屬於工控產品應用範圍。相對於顯示器模組的消費性市場波動度較大，主流應用以電視、手機、筆電為主，工控應用市場具有長期穩定發展之特性，客戶首重供應商長期穩定供貨的能力，一旦取得客戶訂單，供需雙方通常能維持長期穩定的關係。華凌公司累積了24年的工控市場銷售實績，全球超過30,000個客戶，行銷103個國家，應用領域橫跨173個產業，成為了工控市場領導品牌。

近年來受惠於物聯網、5G及雲端通訊等新技術及新興應用領域蓬勃發展，人機介面（HMI）需求快速的發展，介面使用者對於顯示器的需求及技術要求及也隨之提升，除近年來需求數量持續成長外，產品結構也有轉型的趨勢。其中PMOLED技術在工控顯示器市場快速成長，越來越多終端客戶採用PMOLED產品，PMOLED顯示器的低功耗、高亮度及更高的對比度是工業顯示器採用PMOLED的主要原因，PMOLED耐受溫度區間大，更是適合歐美先進國家寒冷環境地區使用。華凌自有PMOLED面板廠生產線，擁有完善的產能及設備，並掌控生產關鍵技術，是全球少數可生產PMOLED面板的廠商之一，公司近年來不斷提升產品品質及生產效能，產品毛利率逐年提升，為公司帶來穩定獲利。

公司除現有已成功產品的優化外，未來將持續發展工控顯示器新技術之應用，例如可撓式及穿透式PMOLED顯示器，以因應蓬勃發展的工控顯示器市場，該公司也計畫透過共同開發方式與國際上具有OLED前瞻技術之公司或團隊進行新產品之開發，強化關鍵技術及核心競爭力，並持續擴展潛在客戶與新應用市場，提供高品質產品及優質服務，為公司業績帶來持續成長動能。