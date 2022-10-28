環保暨高階基材領導廠商台光電（2383）28日公布第三季財報，2022年第三季營收達98.83億元；毛利率25.79％，較前一季23.01％，大幅增加2.78個百分點；稅後純益達13.07億元，EPS3.93元。受惠於高階網通產品出貨大增及HDI產品應用成長優於預期，累計今年前三季稅後淨利37.14億元，EPS11.16元，則創歷年同期次高，表現僅次於去年同期的EPS12.03元。

台光電憑藉著全球第一無鹵環保材料及HDI優異的產品特性，預計在伺服器Eagle Stream平台的市佔率將較前一代產品大幅成長；另外，交換器400G產品切入大型資料中心，市佔率較前一代產品也有數倍以上的成長，在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，營收佔比繼續提高。

台光電延伸其領先同業的高階HDI技術基礎，滿足低軌衛星客戶對於嚴苛材料電性及多層壓合的要求，經過數年，如今在此市場佔有一席之地，且市佔率逐年倍數成長。由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊5G互補，隨著衛星發射數量大增，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將顯著受惠。

台光電高階HDI類載板的材料，除了手機客戶對於類載板的需求日益增加以外，因為新的晶片設計功能提升，近期推出的筆電及平板新產品引領市場風潮，採高層數多壓設計，台光電耕耘高階HDI多年，將持續在此趨勢中受惠。

展望未來，雖然總體經濟環境仍充滿許多不確定性，惟科技創新仍是企業成長的不二法門，對於資訊傳輸的速度及品質要求愈來愈高，企業產品規格升級的趨勢不會改變，台光電在伺服器新的平台市佔比前一代持續大幅成長，交換器400G產品的市佔率亦較前一代出現倍數成長；而5G手機出貨因滲透率快速提昇，仍將高速成長，台光電持續提高自我競爭力，對未來營運成長信心依舊。