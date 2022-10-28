張嘉玲委請立委江永昌於今日辦理會勘。（張嘉玲提供／李奇叡新北傳真）

新北市議員候選人張嘉玲上周接獲民眾陳情，中和錦和運動公園操場跑道有破裂情形，影響運動安全，故委請立委江永昌於今日辦理會勘，呼籲新北市府應盡速處理，讓居民運動起來更安心。

江永昌表示，此一跑道2019年才完工，在規畫錦和地下停車場時，便考量到居民運動的場所，要求市府研議保留花費上千萬的操場跑道，保障居民運動權益，但停車場工程施作後，卻因連日大雨影響，雨水下流加深土石側力，讓目前正在施工的連續壁工程延誤工期。

江永昌提醒市府，工程前的地質研究需要再更確實，將不可預期的損害降至最低。

張嘉玲表示，上周接受到不少民眾陳情，反映運動公園跑道破裂，而靠近地下停車場工程的直線道裂痕已經嚴重影響民眾運動安全及觀感，甚至裂縫有擴大趨勢，擔心未來受天氣影響，未獲得改善的跑道會持續惡化，呼籲新北市府應積極面對工程所帶來的問題，對於整體工程所帶來的影響進行規畫設計並進行改善，解決施工造成損害的狀況，甚至未來市府發包的工程，也都應做好防範概念。

錦中里里長范榮豐也說，自己身為里長，上周就陸續接獲民眾陳情，跑道裂開情況嚴重，希望市府單位能夠注重居民運動的安全，工程所帶來的鄰損案件希望能夠盡速處理，要減低附近居民不便以外，更最重要的是要注意公共安全，不要未蒙其利、先受其害。

張嘉玲認為，跑道出現裂縫市府應負起責任，工程開始前的探勘作業、發生問題的應變流程等，都應事先做好防範，但施工後往下開挖，才發現有垃圾等淹埋物，根本沒有做好事先工程的安排規畫。

張嘉玲說，裂縫日益擴大，不要只是治標不治本，2018年才完工的跑道就這樣損壞，圍籬應該要加強，填充水泥也無法真正解決裂縫擴大的問題，連續壁的加強是不是能真的控制好狀況？安全係數如何？居民每日在此運動，要如何安心？高達七億多預算的地下停車場工程，不該事先沒做好規畫，又發生公共安全的疑慮，市府與施工單位應負起責任，確保市民的安全。