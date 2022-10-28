南投縣武界、馬烈霸、菈茉安及德鹿谷的文健站都獲得特優。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

行政院原住民族委員會主辦的「活力健康操分區競賽」中區初賽成績出爐！南投縣仁愛鄉武界文健站、仁愛鄉馬烈霸文健站、南投市菈茉安文健站、仁愛鄉德鹿谷文健站從報名的73支隊伍脫穎而出，都獲得特優，28日在南投縣會展中心舉行初賽頒獎典禮，原民局長史強頒贈獎狀乙紙及獎金1萬元。

原民會委由南投縣府原民局承辦「活力健康操分區競賽」中區初賽，台中市政府、苗栗縣政府協辦，總計有73隊約2200人參賽，受到疫情影響，初賽沒有辦法讓各部落長者相互尬舞、交流，改採在地錄製影片的方式，由評審委員選出優秀隊伍。

南投縣府原民局28日在南投縣會展中心舉行「活力健康操中區初賽頒獎典禮」，當天共頒發特優4隊、優等8隊、甲等12隊及最佳團隊獎、最佳精神獎等獎項，特優隊伍也現場展演，原民會副主委谷縱·喀勒芳安、南投縣議員石慶龍、台中市議員黃仁到場觀禮。

史強表示，原住民族雖然都能歌善舞，不過部落生活比較單純，長者較少社交活動，縣府配合原民會政策，在部落廣設文化健康站，透過活力健康操及文化學習課程，鼓勵長者外出，增加社交機會，不僅維持健康，也能延緩老化。

谷縱·喀勒芳安表示，全國設480個文健站，鼓勵長者參與，讓他們能健康快樂、有活力。看到長者個個健康快樂，熱情、有活力，作品也豐富多元，還有用族語製作的有聲書，著實令人感動，未來希望有更多長者到文健站，中央將持續補助經費改善文健站環境。