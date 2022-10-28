38歲的9屆游擊金手套得主王勝偉今年改披富邦悍將戰袍，在攻守兩端穩定軍心，本季95場出賽繳出96安、12盜、打擊率0.298和游擊守備率0.963的佳績，今獲中職聯盟表彰為2022年中華職棒「東山再起獎」，也是第2位獲獎的野手。前一位同樣來自富邦悍將，為2020年的高國輝。

「王拔」獲悉得獎消息後表示，感謝富邦球團給他繼續延續棒球生涯的機會，也感謝教練團肯定，還有悍將隊友們和全體隊職員的一起努力，以及媒體朋友和所有的工作人員對他的照顧及指教。

「第一時間聽到消息很興奮很訝異，因為心中本來覺得我們3位（林智勝、胡金龍）都有機會，在等待的時間很緊張，得知消息之後真的驚喜。」

王勝偉表示，能拿到這個獎是對自己這個球季所有經歷和成長的肯定，「今年對自己表現還不到100分，希望明年能和隊友們一起努力，繼續加油，朝更好的成績邁進。」