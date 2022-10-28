工業電腦龍頭研華（2395）28日召開董事會，通過第三季財務報表，受惠歐美客戶拉貨動能強勁，以及遞延訂單加速去化，單季稅後淨利衝上31.84億元，年增4成，季增3成，EPS首度突破4元大關，達4.1元，改寫單季新高。

研華公告第三季財報，單季合併營收達186.14億元，年增20％、季增11％，營業毛利67.8億元，毛利率36.4％，合併稅後淨利31.84億元，較去年同期成長40％、季增30％，每股稅後盈餘達4.1元，儘管全球景氣趨緩，研華第三季營收、獲利仍創歷年最佳成績。

在前三季營運方面，研華前三季合併營收達515.58億元，較去年同期成長20％。累計營業毛利194.36億元，毛利率37.7％，合併稅後淨利82.14億元，年增率37％，前三季EPS為10.59元，已逼近去年全年10.67元，全年EPS篤定改寫歷史新高。

若以美元表達，研華前三季營收17.69億美元，優於原先預估，年對年成長16％。在事業群方面，前三季整體而言皆較去年成長，各事業群表現方面，以應用電腦事業群（ACG）、物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，年對年分別成長56％、25％及30％。

區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長34％、23％及23％。工業物聯網事業群（IIoT）則受中國市場成長趨緩與庫存調節等因素影響，較去年同期持平。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨北美及歐洲市場商業活動回歸正常，智慧醫療、通訊設備、博弈等專案需求強勁，東北亞及台灣市場因客戶擴大布局帶動智慧製造及IEM設備加速成長。

在供應鏈方面，因物料短缺平緩、海運運輸時間改善，訂單滿足率穩健提升，第三季整體營運締造新猷。然中國市場受封控及經銷商庫存調節等影響，接單狀況持續疲弱。累計研華前三季接單／出貨比值（B/B Ratio）為1.07，趨近歷史平均1.08。

展望後市，研華表示，全球經濟面臨高通膨與景氣下行的嚴峻挑戰，明年上半年營收動能恐趨緩。不過，由於全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市、基礎建設等剛性需求仍穩健成長，公司已有完備的解決方案與在地技術團隊迎接產業新契機。

此外，內部同步啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。