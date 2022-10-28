民進黨新竹市長候選人沈慧虹28日參訪新福源花生醬，在老闆曾清美陪同下，體驗烤花生、挑花生、充填花生醬蛋捲等製程，沈慧虹說，新福源花生醬是遠近馳名的新竹好物，推廣香山在地品牌的重要夥伴，為城市增添故事和溫度。

新福源花生醬工廠位於香山區，沈慧虹說，對手曾說香山是蛋殼區、後花園，但這種說法對香山人不公允，香山有好的自然資源也有產業條件，過去市府投入70億元建設香山，在產業、觀光以及民生設施上多有建設，市民有目共睹。

她也提出「香山四大升級」政見，要從交通、生活、產業及地方創生等4大面向著手，打通客雅大道向東延伸、打造香山生活藍綠帶、推動香山工業區轉型、提供青創勇氣金及專案補貼二代接班技術升級等方式，讓香山持續發展。

「阿美姐」曾清美也帶領沈慧虹體驗製作花生醬蛋捲，一開始雖不順利，但在曾清美專業的指導下，沈慧虹也漸漸抓到訣竅，完成一根根的標準版蛋捲，沈慧虹也說「果然術業有專攻，還是要讓專業的來！」

「花生就像是自己的情人，」曾清美說，每天與花生共度很長的時間，除了花時間研發新產品之外，也積極尋找通路，將新竹在地的好滋味推廣出去。新福源花生醬創立於1947年，除了招牌產品花生醬外，更研發花生醬蛋捲、花生角糖、手工花生酥餅等特色產品。

沈慧虹則說，新福源花生醬結合傳統與創新，用真材實料一步一腳印打造好滋味，累積好口碑，不僅成為全國知名伴手禮，成為新竹市珍貴的資產，未來也將透過「來去新竹住一晚2.0」觀光政策，將新竹好物持續推廣出去。